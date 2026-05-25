Ворог намагався поновити наступ на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції в районі Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки й Тернової. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти намагалися поновити наступ

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник намагався проводити наступ поблизу Фиголівки.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії загарбників у районі Новоосинового.

Також читайте: 63 атаки від початку доби на фронті: найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Лиманському напрямку

За даними УОС, на Лиманському напрямку ворог безуспішно штурмував оборонні рубежі в районах Дробишевого, Діброви, Ямполя, Лиману, Ставків.

Сили оборони завдають окупантам втрат в живій силі та техніці та зривають спроби противника просунутися вглиб України.

Також читайте: На сході зафіксовано понад 60 атак ворога, ліквідовано 360 окупантів, - УВ "Схід"