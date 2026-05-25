Ворог намагався поновити наступ на Великобурлуцькому напрямку, - УОС
На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції в районі Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки й Тернової. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Окупанти намагалися поновити наступ
Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник намагався проводити наступ поблизу Фиголівки.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії загарбників у районі Новоосинового.
Обстановка на Лиманському напрямку
За даними УОС, на Лиманському напрямку ворог безуспішно штурмував оборонні рубежі в районах Дробишевого, Діброви, Ямполя, Лиману, Ставків.
Сили оборони завдають окупантам втрат в живій силі та техніці та зривають спроби противника просунутися вглиб України.
