На сході зафіксовано понад 60 атак ворога, ліквідовано 360 окупантів, - УВ "Схід"
Минулої доби, 15 травня, на Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках зафіксовано 62 ворожі атаки. Сили оборони стримують натиск противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".
Бойові дії
На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.
На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.
На Покровському напрямку, де окупанти зосередили понад сто тисяч особового складу, ситуація залишається складною.
На цьому напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.
Втрати ворога на сході
Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці.
У зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 360 загарбників минулої доби.
Також, за попередніми даними, було знищено 1750 БпЛА різних типів, уражено 96 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено:
- 14 одиниць артилерійського озброєння;
- 40 одиниць автомобільного транспорту;
- 41 - спеціальної техніки;
- уражено 156 укриттів.
Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 57 пунктів управління російських БпЛА.
