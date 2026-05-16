На сході зафіксовано понад 60 атак ворога, ліквідовано 360 окупантів, - УВ "Схід"

35 штурмів РФ на Покровському напрямку за добу

Минулої доби, 15 травня, на Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках зафіксовано 62 ворожі атаки. Сили оборони  стримують натиск противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

Бойові дії

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

На Покровському напрямку, де окупанти зосередили понад сто тисяч особового складу, ситуація залишається складною.
На цьому напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

Втрати ворога на сході

Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці.

У зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 360 загарбників минулої доби.

Також, за попередніми даними, було знищено 1750 БпЛА різних типів, уражено 96 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено:

  • 14 одиниць артилерійського озброєння;
  • 40 одиниць автомобільного транспорту;
  • 41 - спеціальної техніки;
  • уражено 156 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 57 пунктів управління російських БпЛА.

