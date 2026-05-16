На сході зафіксовано понад 60 атак ворога, ліквідовано 360 окупантів, - УВ "Схід"

Минулої доби, 15 травня, на Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках зафіксовано 62 ворожі атаки. Сили оборони стримують натиск противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

Бойові дії

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

На Покровському напрямку, де окупанти зосередили понад сто тисяч особового складу, ситуація залишається складною.

На цьому напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

Втрати ворога на сході

Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці.

У зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 360 загарбників минулої доби.

Також, за попередніми даними, було знищено 1750 БпЛА різних типів, уражено 96 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено:

14 одиниць артилерійського озброєння;

40 одиниць автомобільного транспорту;

41 - спеціальної техніки;

уражено 156 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 57 пунктів управління російських БпЛА.

