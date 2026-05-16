На востоке зафиксировано более 60 атак врага, ликвидировано 360 оккупантов, - ГВ "Схід"
За прошедшие сутки, 15 мая, на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях зафиксировано 62 вражеских атаки. Силы обороны сдерживают наступление противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке войск "Схід".
Боевые действия
На Славянском направлении противник четыре раза штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Закитного.
На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Софиевка, Вольное, Степановка, Торецкое, Иванополье и в сторону Константиновки, Новопавловки, Белицкого, Николайполя.
На Покровском направлении, где оккупанты сосредоточили более ста тысяч личного состава, ситуация остается сложной.
На этом направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Затышок, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия, Ганновка и Молодецкое.
Потери врага на востоке
Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят захватчикам существенные потери в живой силе и технике.
В зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 360 захватчиков за последние сутки.
Также, по предварительным данным, было уничтожено 1750 БПЛА различных типов, поражено 96 единиц другого вооружения и техники. В частности, уничтожено и повреждено:
- 14 единиц артиллерийского вооружения;
- 40 единиц автомобильного транспорта;
- 41 единица специальной техники;
- поражено 156 укрытий.
Подразделения группировки войск "Восток" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 57 пунктов управления российских БПЛА.
