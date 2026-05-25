Враг пытался возобновить наступление на Великобурлуцком направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции в районе Ветеринарного, Старицы, а также в направлении Охримовки и Терновой. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Оккупанты пытались возобновить наступление
Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник пытался проводить наступление вблизи Фиголовки.
На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия захватчиков в районе Новоосиново.
Обстановка на Лиманском направлении
По данным ГОС, на Лиманском направлении враг безуспешно штурмовал оборонительные рубежи в районах Дробишевого, Дибровы, Ямполя, Лимана, Ставков.
Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.
