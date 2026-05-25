Враг пытался возобновить наступление на Великобурлуцком направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции в районе Ветеринарного, Старицы, а также в направлении Охримовки и Терновой. Наши воины удерживают оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупанты пытались возобновить наступление

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник пытался проводить наступление вблизи Фиголовки.

На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия захватчиков в районе Новоосиново.

Читайте также: 63 атаки с начала суток на фронте: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Лиманском направлении

По данным ГОС, на Лиманском направлении враг безуспешно штурмовал оборонительные рубежи в районах Дробишевого, Дибровы, Ямполя, Лимана, Ставков.

Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.

Читайте также: На востоке зафиксировано более 60 атак врага, ликвидировано 360 оккупантов, - ГВ "Схід"