63 атаки с начала суток на фронте: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 19 мая 2026 года войска РФ 63 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Шалигино, Рыжевка, Безсаловка, в Черниговской области - Семеновка. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Чернацкое и Зерновое Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, противник осуществил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча и Старица.

На Купянском, Краматорском, Ореховском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши защитники остановили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Озерное и Диброва.

На Славянском направлении захватчики дважды пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка и Кривая Лука. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Также отмечается, что на Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Долгой Балки.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты 26 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Вольное, Грузкое. Одно боестолкновение продолжается", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг один раз наступал в районе населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Староукраинка, Цветковое и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили врага, который пытался продвинуться в направлении острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.