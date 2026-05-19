63 атаки від початку доби на фронті: найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 19 травня 2026 року, війська РФ 63 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли

Як зазначається, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Шалигіне, Рижівка, Безсалівка, на Чернігівщині - Семенівка. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Чернацьке та Зернове Сумської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Independent: Корпус Білецького тримає оборону в районах на Сході, яких найбільше прагне Путін

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші захисники зупинили шість спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Озерне та Діброва.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка та Крива Лука. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Вільне, Грузьке. Одне боєзіткнення триває", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війська РФ посилили наступ по всьому фронту, - Сирський

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворога, який намагався просунутись у напрямку острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.