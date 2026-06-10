Россияне атаковали 73 раза с начала суток, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Потаповка, Коренок, Уланово, Емадичино, Ходино, Рыжевка, Будки, Искривщина, Рогизное, а в Черниговской области под удары попали населенные пункты Сеньковка, Хриновка, Архиповка, Гремяч.

Обстановка на севере

Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях; также противник совершил 49 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

Две попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении в районе Старицы и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

Бои на востоке

13 попыток захватчиков продвинуться вперед отразили украинские воины на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Часова Яра.

Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещиевки и в направлении Константиновки, Вольного, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Гришино, Котлино, Удачного и в направлении Ганновки, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподогороднего, Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.

Один раз враг пытался продвинуться вблизи Зеленого Гая на Александровском направлении.

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Обстановка на юге

Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Прилук, Зализнычного, Чаривного и в направлении Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горного, Новоселовки.

Один раз враг штурмовал позиции наших защитников на Ореховском направлении в направлении Новой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

Никаких существенных изменений в обстановке пока не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано.

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