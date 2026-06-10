Россияне атаковали 73 раза с начала суток, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Потаповка, Коренок, Уланово, Емадичино, Ходино, Рыжевка, Будки, Искривщина, Рогизное, а в Черниговской области под удары попали населенные пункты Сеньковка, Хриновка, Архиповка, Гремяч.
Обстановка на севере
Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях; также противник совершил 49 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
Две попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении в районе Старицы и в направлении Охримовки.
На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.
Бои на востоке
13 попыток захватчиков продвинуться вперед отразили украинские воины на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Часова Яра.
Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещиевки и в направлении Константиновки, Вольного, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Гришино, Котлино, Удачного и в направлении Ганновки, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподогороднего, Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.
Один раз враг пытался продвинуться вблизи Зеленого Гая на Александровском направлении.
Обстановка на юге
- Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Прилук, Зализнычного, Чаривного и в направлении Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горного, Новоселовки.
- Один раз враг штурмовал позиции наших защитников на Ореховском направлении в направлении Новой Токмачки.
- На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.
Никаких существенных изменений в обстановке пока не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано.
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