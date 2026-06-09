Иностранные бойцы вместо мобилизованных: преимущества и препятствия. Юрий Бутусов. ВИДЕО
В прямом эфире командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов расскажет о преимуществах привлечения иностранных бойцов, международном опыте, проблемах рекрутинга и препятствиях, мешающих Украине расширять это направление.
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20 тис грн ні про що
і 132 грн доплати ці хлопці не сприймуть
і вся проблєма
а я думав, найбіліша біла країна ісландія. у вас мєтьодічка поламалась