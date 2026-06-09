РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Иностранные военные в Украине Иностранцы в ВСУ
606 4

Иностранные бойцы вместо мобилизованных: преимущества и препятствия. Юрий Бутусов. ВИДЕО

В прямом эфире командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов расскажет о преимуществах привлечения иностранных бойцов, международном опыте, проблемах рекрутинга и препятствиях, мешающих Украине расширять это направление.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Тысячи иностранных добровольцев готовы присоединиться к "Хартии", но из-за нехватки средств их не могут привезти, — Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

иностранец (523) Бутусов Юрий (4412) ВСУ (7796)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо нєпонятно?
20 тис грн ні про що
і 132 грн доплати ці хлопці не сприймуть
і вся проблєма
показать весь комментарий
09.06.2026 22:33 Ответить
Преимуществ - масса, недостатков - нет. Европка дает бабки и со всего мира спонсирует зазывает добровольцев. Но никто этого делать не будет потому что цели войны это утилизации крупнейшей на 98% белой страны европы. Глобализация как идея фикс, а на выходе будет второй Гитлер. Ничему люди не учатся
показать весь комментарий
09.06.2026 22:48 Ответить
98 %?
а я думав, найбіліша біла країна ісландія. у вас мєтьодічка поламалась
показать весь комментарий
09.06.2026 22:56 Ответить
В Росії вербуванням займаються посольства в країнах третього світу, а у нас займаються цим лише волонтери, а не чиновники. Росіяни запрошують іноземців охороняти заводи та склади, а вже потім, як іноземці приїжджають на територію Росії після військової підготовки їх відправляють воювати. Також потрібно прийняти закон, що іноземець який воював більше двох років в зоні бойових дій автоматично отримує громадянство України. Зараз наш військовослужбовець на нулі отримує 3000 доларів і тому охочі з країн третього світу будуть приїжджати.
показать весь комментарий
09.06.2026 23:00 Ответить
 
 