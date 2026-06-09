Іноземні бійці замість мобілізованих: вигоди та перепони. Юрій Бутусов. ВIДЕО
У прямому ефірі командир взводу БПЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов говоритиме про переваги залучення іноземних бійців, міжнародний досвід, проблеми рекрутингу та перешкоди, які заважають Україні масштабувати цей напрямок.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
20 тис грн ні про що
і 132 грн доплати ці хлопці не сприймуть
і вся проблєма
а я думав, найбіліша біла країна ісландія. у вас мєтьодічка поламалась