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Новини Відео Іноземні військові в Україні Іноземці в ЗСУ
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Іноземні бійці замість мобілізованих: вигоди та перепони. Юрій Бутусов. ВIДЕО

У прямому ефірі командир взводу БПЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов говоритиме про переваги залучення іноземних бійців, міжнародний досвід, проблеми рекрутингу та перешкоди, які заважають Україні масштабувати цей напрямок.

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Також дивіться: Тисячі іноземних добровольців готові долучитися до "Хартії", але через брак коштів їх не можуть завезти, - Бутусов. ВIДЕО

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іноземець (432) Бутусов Юрій (3664) ЗСУ (8799)
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шо нєпонятно?
20 тис грн ні про що
і 132 грн доплати ці хлопці не сприймуть
і вся проблєма
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09.06.2026 22:33 Відповісти
Преимуществ - масса, недостатков - нет. Европка дает бабки и со всего мира спонсирует зазывает добровольцев. Но никто этого делать не будет потому что цели войны это утилизации крупнейшей на 98% белой страны европы. Глобализация как идея фикс, а на выходе будет второй Гитлер. Ничему люди не учатся
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09.06.2026 22:48 Відповісти
98 %?
а я думав, найбіліша біла країна ісландія. у вас мєтьодічка поламалась
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09.06.2026 22:56 Відповісти
В Росії вербуванням займаються посольства в країнах третього світу, а у нас займаються цим лише волонтери, а не чиновники. Росіяни запрошують іноземців охороняти заводи та склади, а вже потім, як іноземці приїжджають на територію Росії після військової підготовки їх відправляють воювати. Також потрібно прийняти закон, що іноземець який воював більше двох років в зоні бойових дій автоматично отримує громадянство України. Зараз наш військовослужбовець на нулі отримує 3000 доларів і тому охочі з країн третього світу будуть приїжджати.
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09.06.2026 23:00 Відповісти
 
 