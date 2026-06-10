Росіяни атакували 73 рази з початку доби, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 73 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині від вогню загарбників постраждали населені пункти Сопич, Потапівка, Кореньок, Уланове, Ємадичине, Ходине, Рижівка, Будки, Іскривщина, Рогізне, а на Чернігівщині під удари потрапили населені пункти Сеньківка, Хрінівка, Архипівка, Грем’яч.

Обстановка на півночі

Одне бойове зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському та Курському напрямках; також противник здійснив 49 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Дві спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку в районі Стариці та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

Бої на сході

13 спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, два боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Часового Яру.

Чотири атаки відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки та в напрямку Костянтинівки, Вільного, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Гришиного, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Шевченко, Новоолександрівки, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки, одне боєзіткнення триває.

Один раз намагався ворог просунутися поблизу Зеленого Гаю на Олександрівському напрямку.

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Обстановка на півдні

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку в районах Прилук, Залізничного, Чарівного та в напрямку Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки.

Один раз штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в напрямку Нової Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається на інших напрямках, спроб ворожого просування там не зафіксовано.

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