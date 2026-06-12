Росія дозволить без торгів роздавати землю на окупованій Луганщині
Російський бізнес зможе отримувати земельні ділянки на тимчасово окупованій Луганщині за спрощеною процедурою.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ. За його словами, через 90 днів на окупованих територіях набуде чинності російський закон щодо спрощення умов функціонування вільної економічної зони.
Землю віддаватимуть без аукціонів
Нові правила передбачають, що російські інвестори зможуть викуповувати земельні ділянки без проведення торгів.
Умови передачі землі визначатиме уряд РФ.
"Тобто, землю просто роздаватимуть тим, кому вважатимуть за потрібне", – зазначив Олексій Харченко.
Нововведення стосуватиметься не лише Луганщини, а й інших тимчасово окупованих територій України, де Росія запровадила режим так званої вільної економічної зони.
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хабалка верещучка попінс розписала як повертати луганщину додому?
чи, ненавченим видадуть лицензію на гамселення патріотів за справедливість?
що там недозвільнений мєнт виговській лепече?
не відмазуйте тецекунів!
тецекунів, кожного на "пляшку"!
їхня доля вже вирішена.
мав щастя, спілкуватися з ветеранами.
Барвіха, РуБЛЬОфка, Хабаровськ там...