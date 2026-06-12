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Новини Привласнення росіянами нерухомості на ТОТ
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Росія дозволить без торгів роздавати землю на окупованій Луганщині

Російський бізнес отримає спрощений доступ до землі на окупованій Луганщині

Російський бізнес зможе отримувати земельні ділянки на тимчасово окупованій Луганщині за спрощеною процедурою.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ. За його словами, через 90 днів на окупованих територіях набуде чинності російський закон щодо спрощення умов функціонування вільної економічної зони.

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Землю віддаватимуть без аукціонів

Нові правила передбачають, що російські інвестори зможуть викуповувати земельні ділянки без проведення торгів.

Умови передачі землі визначатиме уряд РФ.

"Тобто, землю просто роздаватимуть тим, кому вважатимуть за потрібне", – зазначив Олексій Харченко.

Нововведення стосуватиметься не лише Луганщини, а й інших тимчасово окупованих територій України, де Росія запровадила режим так званої вільної економічної зони.

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земля (1755) окупація (6936) Луганська область (4929)
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Топ коментарі
+3
Роздавать чуже - завжди легше, ніж своє... Але плата за "роздавання чужого", може буть "непідйомною"...
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12.06.2026 10:48 Відповісти
+3
Кацапи і лугандонці досі не знають що безплатна земля від расєюшки - це ділянка 1,5х2м, але квитанція з вимогою оплатити її, віддавши той самий долг родінє, всеодно прийде пізніше.
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12.06.2026 11:00 Відповісти
+2
я вже запитував!
у зелених кончених дегенератів мародерів є план деокупації (зачистки) територій?
хабалка верещучка попінс розписала як повертати луганщину додому?
чи, ненавченим видадуть лицензію на гамселення патріотів за справедливість?
що там недозвільнений мєнт виговській лепече?
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12.06.2026 10:50 Відповісти
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Роздавать чуже - завжди легше, ніж своє... Але плата за "роздавання чужого", може буть "непідйомною"...
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12.06.2026 10:48 Відповісти
Кацапи і лугандонці досі не знають що безплатна земля від расєюшки - це ділянка 1,5х2м, але квитанція з вимогою оплатити її, віддавши той самий долг родінє, всеодно прийде пізніше.
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12.06.2026 11:00 Відповісти
я вже запитував!
у зелених кончених дегенератів мародерів є план деокупації (зачистки) територій?
хабалка верещучка попінс розписала як повертати луганщину додому?
чи, ненавченим видадуть лицензію на гамселення патріотів за справедливість?
що там недозвільнений мєнт виговській лепече?
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12.06.2026 10:50 Відповісти
Відправим туда всіх ТЦКунів, хай вони розбираються з колаборантами та понаєхами, які не встигнуть з"їбати на болота
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12.06.2026 11:00 Відповісти
нєнє!
не відмазуйте тецекунів!
тецекунів, кожного на "пляшку"!
їхня доля вже вирішена.
мав щастя, спілкуватися з ветеранами.
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12.06.2026 11:06 Відповісти
Ці роздачі не мають ніякої юридичної сили. Після деокупації кацапи будуть розказувати в українському суді "а я тут отримав шмат землі за участь в СВО?". Чи ще краще, розказуватинуть не в суді, а в підвалі з паяльником в сраці, що більш вірогідно.
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12.06.2026 10:59 Відповісти
Зробити проще. Приїжає хазяїн на свою земельну ділянку, і якщо там сидить якесь *****, то тупо його застрелити і всю його кацапську родину. Чистки "етнічні" потрібні після перемоги, і пох що скаже Івропа, це вже буде не важно
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12.06.2026 11:02 Відповісти
2*1*1,5 кожному кацапу,незалежно від віку,безстроково.
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12.06.2026 11:03 Відповісти
То може ми теж шось там роздамо?
Барвіха, РуБЛЬОфка, Хабаровськ там...
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12.06.2026 11:18 Відповісти
 
 