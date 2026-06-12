Россия разрешит без торгов раздавать землю на оккупированной Луганщине
Российский бизнес сможет получать земельные участки на временно оккупированной территории Луганской области по упрощенной процедуре.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, через 90 дней на оккупированных территориях вступит в силу российский закон об упрощении условий функционирования свободной экономической зоны.
Землю будут отдавать без аукционов
Новые правила предусматривают, что российские инвесторы смогут выкупать земельные участки без проведения торгов.
Условия передачи земли будет определять правительство РФ.
"То есть, землю просто будут раздавать тем, кому сочтут нужным", – отметил Алексей Харченко.
Нововведение коснется не только Луганщины, но и других временно оккупированных территорий Украины, где Россия ввела режим так называемой свободной экономической зоны.
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чи, ненавченим видадуть лицензію на гамселення патріотів за справедливість?
що там недозвільнений мєнт виговській лепече?
не відмазуйте тецекунів!
тецекунів, кожного на "пляшку"!
їхня доля вже вирішена.
мав щастя, спілкуватися з ветеранами.