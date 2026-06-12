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Россия разрешит без торгов раздавать землю на оккупированной Луганщине

Российский бизнес получит упрощенный доступ к земле на оккупированной Луганщине

Российский бизнес сможет получать земельные участки на временно оккупированной территории Луганской области по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, через 90 дней на оккупированных территориях вступит в силу российский закон об упрощении условий функционирования свободной экономической зоны.

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Землю будут отдавать без аукционов

Новые правила предусматривают, что российские инвесторы смогут выкупать земельные участки без проведения торгов.

Условия передачи земли будет определять правительство РФ.

"То есть, землю просто будут раздавать тем, кому сочтут нужным", – отметил Алексей Харченко.

Нововведение коснется не только Луганщины, но и других временно оккупированных территорий Украины, где Россия ввела режим так называемой свободной экономической зоны.

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земля (1921) оккупация (10263) Луганская область (6478)
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Роздавать чуже - завжди легше, ніж своє... Але плата за "роздавання чужого", може буть "непідйомною"...
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12.06.2026 10:48 Ответить
Кацапи і лугандонці досі не знають що безплатна земля від расєюшки - це ділянка 1,5х2м, але квитанція з вимогою оплатити її, віддавши той самий долг родінє, всеодно прийде пізніше.
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12.06.2026 11:00 Ответить
я вже запитував!
у зелених кончених дегенератів мародерів є план деокупації (зачистки) територій?
хабалка верещучка попінс розписала як повертати луганщину додому?
чи, ненавченим видадуть лицензію на гамселення патріотів за справедливість?
що там недозвільнений мєнт виговській лепече?
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12.06.2026 10:50 Ответить
Відправим туда всіх ТЦКунів, хай вони розбираються з колаборантами та понаєхами, які не встигнуть з"їбати на болота
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12.06.2026 11:00 Ответить
нєнє!
не відмазуйте тецекунів!
тецекунів, кожного на "пляшку"!
їхня доля вже вирішена.
мав щастя, спілкуватися з ветеранами.
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12.06.2026 11:06 Ответить
Ці роздачі не мають ніякої юридичної сили. Після деокупації кацапи будуть розказувати в українському суді "а я тут отримав шмат землі за участь в СВО?". Чи ще краще, розказуватинуть не в суді, а в підвалі з паяльником в сраці, що більш вірогідно.
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12.06.2026 10:59 Ответить
Зробити проще. Приїжає хазяїн на свою земельну ділянку, і якщо там сидить якесь *****, то тупо його застрелити і всю його кацапську родину. Чистки "етнічні" потрібні після перемоги, і пох що скаже Івропа, це вже буде не важно
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12.06.2026 11:02 Ответить
2*1*1,5 кожному кацапу,незалежно від віку,безстроково.
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12.06.2026 11:03 Ответить
 
 