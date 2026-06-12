Умань позбавила нардепа-ексрегіонала Яценка звання почесного громадянина
Міськрада Умані проголосувала за позбавлення народного депутата Антона Яценка звання "Почесний громадянин Уманської міської територіальної громади".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення 11 червня підтримали 24 депутати.
Відповідне звання Яценку присвоїли у вересні 2021 року.
Підставою для позбавлення було "клопотання від громадських організацій Уманської міської територіальної громади щодо неодноразового порушенням норм етики та моралі депутатом та вчиненням дій, які дискредитують високе звання Почесний громадянин Уманської міської територіальної громади".
Що відомо про нардепа Яценка?
Антон Яценко - народний депутат, ексрегіонал. Раніше він обіймав посаду помічника зрадника Миколи Азарова, коли той був першим віцепрем'єром.
Відомо, що нардеп голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та у 2012 році - за Закон "Про засади державної мовної політики", що розширював вжиток російської мови в Україні. У 2018 році Яценко став рекордсменом-кнопкодавом серед нардепів Верховної Ради, його ловили на порушенні персонального голосування 97 разів.
Мер Умані Ірина Плетньова звинувачувала Яценка у тому, що під час повномасштабного вторгнення він закликав її співпрацювати з росіянами чи принаймні не чинити їм опір. Яценко відмовився допомагати українській армії, стверджуючи, що Київ "може впасти за три дні".
У травні 2021 року Яценко виявив неповагу до державного символу - українського Гімну. Будучи нардепом від "Батьківщини", коли в Уманській міській раді заграв Гімн України, він демонстративно не встав та продовжував дивитись у смартфон. На зауваження з цього приводу політик не відреагував.
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«Яценко відмовився допомагати українській армії, стверджуючи, що Київ "може впасти за три дні".
У травні 2021 року Яценко виявив неповагу до державного символу - українського Гімну. Будучи нардепом від "Батьківщини", коли в Уманській міській раді заграв Гімн України, він демонстративно не встав та продовжував дивитись у смартфон. На зауваження з цього приводу політик не відреагував.» (с)
І таке лайно зкацаплене, так і отирається у ВРУ, «творить закони» для Українців ???? Стефанчук і тиМошенниця, усіляко плодять ненависть Українців до ВРУ!
Люструвати дієво їх вірьовкою, щоб для дітей та онуків Українців, вони не стали горем, ошиваючись у ВРУ!!
Так якого х...я тоді в 2021 йому присвоїли це звання?