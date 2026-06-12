Ворог атакував ТЕС ДТЕК: один працівник загинув, ще одного - поранено
Росія вчергове атакувала одну з ТЕС ДТЕК, один працівник загинув, ще одного – поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлені компанії у п'ятницю ввечері.
"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненому колезі надається вся необхідна допомога. Бажаємо якнайшвидшого одужання", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що через атаку обладнання ТЕС зазнало значних руйнувань.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія здійснила майже 230 атак на ТЕС ДТЕК.
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Нагальність таких змін просто ОЧЕВИДНА за наслідками з 2019 року!!!