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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував ТЕС ДТЕК: один працівник загинув, ще одного - поранено

удар по тес дтек

Росія вчергове атакувала одну з ТЕС ДТЕК, один працівник загинув, ще одного – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлені компанії у п'ятницю ввечері.

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"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненому колезі надається вся необхідна допомога. Бажаємо якнайшвидшого одужання", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що через атаку обладнання ТЕС зазнало значних руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через атаки РФ є знеструмлення у 6 областях. Бригада енергетиків потрапила під обстріл на Харківщині, - Міненерго

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія здійснила майже 230 атак на ТЕС ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ протягом вихідних атакувала 4 об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

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ТЕС (949) ДТЕК (2060)
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12.06.2026 21:18 Відповісти
Галущенко і шмигаль з верещук та держсекретарі Міненерго, з 2019 року, мабуть зтурбовані своєю бездіяльністю га посадах!?!? Головне для них, записи у трудовій, щоб через суди і пенсію собі за бездіяльність наварити??? Керівництво Мінсоц та Пенсійного фонду разом з Свириденко, все ніяк не внесуть ГАГАЛЬНІ зміни у законодавство щодо незарахування до трудового стажу, час для осіб на посадах, що саботували/ або вчинили бездіяльність з підготовки галузей держави до функціонування в Особливий період та під час воєнного стану!?!?!?
Нагальність таких змін просто ОЧЕВИДНА за наслідками з 2019 року!!!
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12.06.2026 21:24 Відповісти
ДТЕК - донбасская топливно-энергетическая компания. Как корабль назовеш, так и поплывет. Іншими словами, пока урюк Ахметов володіє енергетикою України, доти Україна буде Росією. Вже давно пора знищити і Ахметова і його виродків. Знищити фізично!
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12.06.2026 23:09 Відповісти
 
 