Враг атаковал ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один - ранен
Россия в очередной раз атаковала одну из ТЭС ДТЭК: один работник погиб, ещё один получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в пятницу вечером.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что вследствие атаки оборудование ТЭС понесло значительные разрушения.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.
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Нагальність таких змін просто ОЧЕВИДНА за наслідками з 2019 року!!!