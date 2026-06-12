Враг атаковал ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один - ранен

Россия в очередной раз атаковала одну из ТЭС ДТЭК: один работник погиб, ещё один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в пятницу вечером.

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"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что вследствие атаки оборудование ТЭС понесло значительные разрушения.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.

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