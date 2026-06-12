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Новости Удары по энергетике
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Враг атаковал ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один - ранен

удар по ТЭС ДТЭК

Россия в очередной раз атаковала одну из ТЭС ДТЭК: один работник погиб, ещё один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании в пятницу вечером.

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"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вследствие атаки оборудование ТЭС понесло значительные разрушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за атак РФ произошли отключения электроэнергии в 6 областях. Бригада энергетиков попала под обстрел в Харьковской области, - Минэнерго

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.

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ТЭС (307) ДТЭК (622)
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Божевільне *****
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12.06.2026 21:18 Ответить
Галущенко і шмигаль з верещук та держсекретарі Міненерго, з 2019 року, мабуть зтурбовані своєю бездіяльністю га посадах!?!? Головне для них, записи у трудовій, щоб через суди і пенсію собі за бездіяльність наварити??? Керівництво Мінсоц та Пенсійного фонду разом з Свириденко, все ніяк не внесуть ГАГАЛЬНІ зміни у законодавство щодо незарахування до трудового стажу, час для осіб на посадах, що саботували/ або вчинили бездіяльність з підготовки галузей держави до функціонування в Особливий період та під час воєнного стану!?!?!?
Нагальність таких змін просто ОЧЕВИДНА за наслідками з 2019 року!!!
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12.06.2026 21:24 Ответить
 
 