РФ в течение выходных атаковала 4 объекта ДТЭК в Днепропетровской области
Российские оккупанты атаковали 4 энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
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"В течение выходных российские войска целенаправленно наносили удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. После каждой атаки энергетики ДТЭК оперативно восстанавливали свет.
Однако ночью 8 июня враг снова нанес удар. Без электроэнергии остались 67 населенных пунктов - более 30 тыс. семей", - говорится в сообщении.
На одном из объектов произошел пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы приступить к восстановительным работам.
Что предшествовало?
Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Одесской области.
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