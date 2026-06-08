РФ в течение выходных атаковала 4 объекта ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты атаковали 4 энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

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"В течение выходных российские войска целенаправленно наносили удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. После каждой атаки энергетики ДТЭК оперативно восстанавливали свет.



Однако ночью 8 июня враг снова нанес удар. Без электроэнергии остались 67 населенных пунктов - более 30 тыс. семей", - говорится в сообщении.

На одном из объектов произошел пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы приступить к восстановительным работам.

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Что предшествовало?

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Одесской области.

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