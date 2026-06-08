РФ протягом вихідних атакувала 4 об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські окупанти атакували 4 енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло.
Однак вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин", - йдеться в повідомленні.
На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.
Що передувало?
Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт в Одеській області.
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