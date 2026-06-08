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Новини Удари по енергетиці
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РФ протягом вихідних атакувала 4 об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ атакувала енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині

Російські окупанти атакували 4 енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло.

Однак вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин", - йдеться в повідомленні.

На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.

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Що передувало?

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт в Одеській області.

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обстріл (34391) енергетика (3841) ДТЕК (2057) Дніпропетровська область (5111)
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