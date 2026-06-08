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Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: є знеструмлення, ремонт потребуватиме часу. ФОТО

Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Наслідки

Як зазначається, через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишаються понад 1 тис. родин Одещини.

Бригади енергетиків вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи.

"Ремонт потребуватиме часу. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - уточнили у ДТЕК.

Також читайте: РФ двічі вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одещину пошкоджено енергетичний об’єкт і житловий будинок.

Читайте: РФ атакувала Одесу, коли люди чекали транспорт на зупинці: троє постраждалих (оновлено). ФОТО

Автор: 

Одеська область (4100) ДТЕК (2057)
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https://x.com/i/status/2063858210906267725 @ Уражено підстанцію «Алчевська» 220/110/10 кВ у ніч на 08.06.2026

Ця підстанція має високий клас напруги - 220 кВ - та живить як місто Алчевськ, так і Алчевський металургійний комбінат.
Вона є головним розподільчим вузлом і має потужність 500 МВА.
Паралельно з нею додаткове живлення розподіляє підстанція «Черкаська» 220/110/10 кВ потужністю 450 МВА. Враховуючи попередню історію атак на енергосистему цього району, можна припустити, що якщо підстанція «Черкаська» була відремонтована після минулих атак, то вона також могла бути атакована. Однак наразі підтвердження такої інформації немає.

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08.06.2026 09:28 Відповісти
 
 