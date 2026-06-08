Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: є знеструмлення, ремонт потребуватиме часу. ФОТО

Ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Наслідки

Як зазначається, через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишаються понад 1 тис. родин Одещини.

Бригади енергетиків вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи.

"Ремонт потребуватиме часу. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - уточнили у ДТЕК.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одещину пошкоджено енергетичний об’єкт і житловий будинок.

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