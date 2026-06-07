РФ двічі вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника
Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Деталі
Як зазначається, внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.
Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.
Це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Милованов і серлєщ з КабМіндічами та єрмаком і татаровим з гетьманцевим, глибок зхвильовані, таким ударом орків??? Там же теж стоять, оті їх «шламбауми» на гроші, про які, теж не ЗНАЄ зеленський, з 2020 року??.