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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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РФ двічі вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

атака на шахту ДТЕК

Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Деталі

Як зазначається, внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

Також читайте: Ворог атакував ТЕС ДТЕК: станція зазнала суттєвих руйнувань

Це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Автор: 

шахта (704) ДТЕК (2056) Дніпропетровська область (5109)
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Власник шахти ДЕТЕК, уже мабуть на місці, допомагає постраждалим з грошей від прибутків, які принесли йому шахтарі з шахти????
Милованов і серлєщ з КабМіндічами та єрмаком і татаровим з гетьманцевим, глибок зхвильовані, таким ударом орків??? Там же теж стоять, оті їх «шламбауми» на гроші, про які, теж не ЗНАЄ зеленський, з 2020 року??.
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07.06.2026 13:20 Відповісти
 
 