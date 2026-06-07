РФ двічі вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.



Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

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Це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.