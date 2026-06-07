Россия дважды нанесла удар по шахте ДТЭК на Днепропетровщине: ранен работник

Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Детали

Как отмечается, в результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.



Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы.

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Это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу в результате удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.