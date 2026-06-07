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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россия дважды нанесла удар по шахте ДТЭК на Днепропетровщине: ранен работник

атака на шахту ДТЭК

Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Детали

Как отмечается, в результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы.

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Это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу в результате удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.

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шахта (932) ДТЭК (619) Днепропетровская область (5290)
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Власник шахти ДЕТЕК, уже мабуть на місці, допомагає постраждалим з грошей від прибутків, які принесли йому шахтарі з шахти????
Милованов і серлєщ з КабМіндічами та єрмаком і татаровим з гетьманцевим, глибок зхвильовані, таким ударом орків??? Там же теж стоять, оті їх «шламбауми» на гроші, про які, теж не ЗНАЄ зеленський, з 2020 року??.
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07.06.2026 13:20 Ответить
 
 