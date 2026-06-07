Россия дважды нанесла удар по шахте ДТЭК на Днепропетровщине: ранен работник
Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Детали
Как отмечается, в результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы.
Это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу в результате удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.
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Милованов і серлєщ з КабМіндічами та єрмаком і татаровим з гетьманцевим, глибок зхвильовані, таким ударом орків??? Там же теж стоять, оті їх «шламбауми» на гроші, про які, теж не ЗНАЄ зеленський, з 2020 року??.