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Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области: есть отключение электроэнергии, ремонт займет время. ФОТО

Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Последствия

Как отмечается, из-за повреждения оборудования временно без света остаются более 1 тыс. семей Одесской области.

Бригады энергетиков уже работают на месте: осматривают оборудование, расчищают завалы и приступают к восстановительным работам.

"Ремонт займет время. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах", - уточнили в ДТЭК.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате атаки на Одесскую область повреждены энергетический объект и жилой дом.

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Одесская область (4360) ДТЭК (620)
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https://x.com/i/status/2063858210906267725 @ Уражено підстанцію «Алчевська» 220/110/10 кВ у ніч на 08.06.2026

Ця підстанція має високий клас напруги - 220 кВ - та живить як місто Алчевськ, так і Алчевський металургійний комбінат.
Вона є головним розподільчим вузлом і має потужність 500 МВА.
Паралельно з нею додаткове живлення розподіляє підстанція «Черкаська» 220/110/10 кВ потужністю 450 МВА. Враховуючи попередню історію атак на енергосистему цього району, можна припустити, що якщо підстанція «Черкаська» була відремонтована після минулих атак, то вона також могла бути атакована. Однак наразі підтвердження такої інформації немає.

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08.06.2026 09:28 Ответить
 
 