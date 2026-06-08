Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области: есть отключение электроэнергии, ремонт займет время. ФОТО

Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Последствия

Как отмечается, из-за повреждения оборудования временно без света остаются более 1 тыс. семей Одесской области.

Бригады энергетиков уже работают на месте: осматривают оборудование, расчищают завалы и приступают к восстановительным работам.

"Ремонт займет время. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах", - уточнили в ДТЭК.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Одесскую область повреждены энергетический объект и жилой дом.

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