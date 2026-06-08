Ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив по 4 районах, є поранені та численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Близько 40 разів вчора ввечері та протягом ночі росіяни атакували чотири райони Дніпропетровської області!.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, на Нікопольщині виникли пожежі. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарська споруда, гараж й авто. Постраждали четверо людей. Рятувальники надали їм домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

На Синельниківщині пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарська споруда й автомобілі.

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Атаки на Дніпро та Павлоград

За даними рятувальників, у Дніпрі пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, кафе та приватний житловий будинок.

У Павлограді пошкоджені автомобілі та офісна будівля.



Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів.

Наслідки





















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