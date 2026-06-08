Ніч на Дніпропетровщині: ворог гатив по 4 районах, є поранені та численні пошкодження. ФОТОрепортаж
Близько 40 разів вчора ввечері та протягом ночі росіяни атакували чотири райони Дніпропетровської області!.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, на Нікопольщині виникли пожежі. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарська споруда, гараж й авто. Постраждали четверо людей. Рятувальники надали їм домедичну допомогу та транспортували до лікарні.
На Синельниківщині пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарська споруда й автомобілі.
Атаки на Дніпро та Павлоград
За даними рятувальників, у Дніпрі пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, кафе та приватний житловий будинок.
У Павлограді пошкоджені автомобілі та офісна будівля.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів.
Наслідки
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