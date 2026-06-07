Окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік
Упродовж неділі, 7 червня, російські окупаційні війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок атак загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Загинув 40-річний чоловік.
Обстріли Синельниківщини
У Синельниківському районі росіяни били по Миколаївській, Петропавлівській і Шахтарській громадах. Пошкоджений приватний будинок.
Удари по Криворіжжю
На Криворіжжі противник завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, приватний будинок і автомобіль.
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