Окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік

Упродовж неділі, 7 червня, російські окупаційні війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок атак загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Загинув 40-річний чоловік.

Читайте також: Понад 40 ударів за добу: РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією, поранені 6 людей, серед них дитина

Обстріли Синельниківщини

У Синельниківському районі росіяни били по Миколаївській, Петропавлівській і Шахтарській громадах. Пошкоджений приватний будинок.

Удари по Криворіжжю

На Криворіжжі противник завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, приватний будинок і автомобіль.

Читайте також: РФ двічі вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника