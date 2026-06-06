Понад 40 ударів за добу: РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією, поранені 6 людей, серед них дитина

На Дніпропетровщині внаслідок масованих російських атак дронами та артилерією 6 червня постраждали шість людей, серед них дитина. Під вогнем опинилися кілька районів області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольщина

під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний та приватні будинки, автівки. Четверо людей постраждали. 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості. Чоловіки 18 і 39 років, а також 45-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

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Синельниківщина

росіяни били по Шахтарській та Раївській громадах. Пошкоджене підприємство і автомобілі.

Дніпровський район

У Слобожанській громаді понівечений цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок та автівки.

Самарівський район

Противник завдав удару по Піщанській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Поранень дістали 73-річна жінка та 86-річний чоловік. Лікуватимуться вдома.

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Криворіжжя