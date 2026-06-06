Ворог ударив по Дніпровському району: пошкоджено підприємство. ФОТО
Зранку 6 червня 2026 року ворог атакував Дніпровський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
За його словами, виникла пожежа. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, кілька автівок.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Більше щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль