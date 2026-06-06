Ворог ударив по Дніпровському району: пошкоджено підприємство. ФОТО

Зранку 6 червня 2026 року ворог атакував Дніпровський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

За його словами, виникла пожежа. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, кілька автівок.

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Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Більше щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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