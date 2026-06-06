Враг нанес удар по Днепровскому району: повреждено предприятие. ФОТО
Утром 6 июня 2026 года враг атаковал Днепровский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
По его словам, возник пожар. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.
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