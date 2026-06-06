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Враг нанес удар по Днепровскому району: повреждено предприятие. ФОТО

Утром 6 июня 2026 года враг атаковал Днепровский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия

По его словам, возник пожар. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей.

Атака на Днепровский район

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Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

Читайте: Россияне атаковали пять районов Днепропетровской области: есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

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Днепр (4636) обстрел (33020) Днепропетровская область (5289) Днепровский район (405)
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