Враг нанес удар по Днепровскому району: повреждено предприятие. ФОТО

Утром 6 июня 2026 года враг атаковал Днепровский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия

По его словам, возник пожар. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, несколько автомобилей.

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Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

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