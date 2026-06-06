Более 40 ударов за сутки: РФ атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией, ранены 6 человек, среди них ребенок

В Днепропетровской области вследствие массированных российских атак с использованием дронов и артиллерии 6 июня пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Под обстрелом оказались несколько районов области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

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Никопольский район

Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Разрушены многоквартирные и частные дома, автомобили. Четыре человека пострадали. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет, а также 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

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Синельниковщина

Россияне наносили удары по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили.

Днепровский район

В Слобожанской громаде разрушены кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили.

Самаровский район

Противник нанес удар по Песчанской громаде в Самаровском районе. Повреждены частные дома, инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина. Будут лечиться дома.

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Криворожье