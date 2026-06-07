Оккупанты более 20 раз атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина

В течение воскресенья, 7 июня, российские оккупационные войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. В результате атак погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Разрушены предприятие, частный дом и автомобили. Погиб 40-летний мужчина.

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Обстрелы Синельниковского района

В Синельниковском районе россияне наносили удары по Николаевской, Петропавловской и Шахтерской громадам. Поврежден частный дом.

Удары по Криворожью

В Криворожье противник нанес удар по Апостоловской и Зеленодольской громадам. Разрушены агропредприятие, заправка, частный дом и автомобиль.

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