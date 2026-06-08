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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Ночь в Днепропетровской области: враг обстрелял 4 района, есть раненые и многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера вечером и в течение ночи россияне около 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, в Никопольском районе возникли пожары. Повреждены частные жилые дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобили. Пострадали четыре человека. Спасатели оказали им домедицинскую помощь и доставили в больницу.

В Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственная постройка и автомобили.

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Атаки на Днепр и Павлоград

По данным спасателей, в Днепре повреждены объекты транспортной инфраструктуры, кафе и частный жилой дом.

В Павлограде повреждены автомобили и офисное здание.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских обстрелов.

Последствия

Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области

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Автор: 

Днепр (4638) Павлоград (226) Никополь (1395) Днепропетровская область (5294) Днепровский район (408) Никопольский район (789) Павлоградский район (154) Синельниковский район (553)
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