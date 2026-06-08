Ночь в Днепропетровской области: враг обстрелял 4 района, есть раненые и многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера вечером и в течение ночи россияне около 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Куда попал враг?
Как отмечается, в Никопольском районе возникли пожары. Повреждены частные жилые дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобили. Пострадали четыре человека. Спасатели оказали им домедицинскую помощь и доставили в больницу.
В Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственная постройка и автомобили.
Атаки на Днепр и Павлоград
По данным спасателей, в Днепре повреждены объекты транспортной инфраструктуры, кафе и частный жилой дом.
В Павлограде повреждены автомобили и офисное здание.
Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских обстрелов.
Последствия
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