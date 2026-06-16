Російський дрон атакував Чорнобаївку на Херсонщині: постраждала жінка
У Херсонській області російські війська атакували безпілотником Чорнобаївку, внаслідок чого постраждала жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації у Фейсбуці.
Удар безпілотника по будинку і поранення жінки
Атака сталася у вівторок близько 19:30. На момент удару 41-річна жінка перебувала у власному будинку.
Після обстрілу її доправили до лікарні бригадою швидкої допомоги. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.
Медики діагностували у жінки забій грудної клітки, контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.
Раніше повідомлялося, що російські війська протягом дня здійснили понад 40 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще троє дістали поранення.
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