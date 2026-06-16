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Новини Атака дрона на Херсонщині
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Російський дрон атакував Чорнобаївку на Херсонщині: постраждала жінка

Російський дрон атакував жінкуу Чорнобаївці

У Херсонській області російські війська атакували безпілотником Чорнобаївку, внаслідок чого постраждала жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

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Удар безпілотника по будинку і поранення жінки

Атака сталася у вівторок близько 19:30. На момент удару 41-річна жінка перебувала у власному будинку.

Після обстрілу її доправили до лікарні бригадою швидкої допомоги. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.

Медики діагностували у жінки забій грудної клітки, контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом дня здійснили понад 40 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще троє дістали поранення.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 16 червня, - Повітряні сили (оновлено)

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атака (1650) Чорнобаївка (90) Херсонська область (6743) Херсонський район (919)
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