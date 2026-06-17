ЄС почав відмову від російського трубопровідного газу: набула чинності нова заборона

У Європейському Союзі з 17 червня набрала чинності заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами, укладеними до 17 червня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

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Заборону вводять поетапно

Відповідне рішення передбачене регламентом REPowerEU, який ЄС затвердив на початку 2026 року.

Документ запроваджує поетапну та юридично обов’язкову відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (LNG).

Ще 25 квітня почала діяти аналогічна заборона на імпорт російського LNG за короткостроковими контрактами.

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Коли припинять дію довгострокові контракти

Наступний етап запланований на 1 січня 2027 року. Тоді має набути чинності заборона на імпорт російського скрапленого газу за довгостроковими контрактами.

Для трубопровідного газу аналогічне обмеження планують запровадити з 30 вересня 2027 року. Водночас Євросоюз допускає перенесення цього терміну до 1 листопада, якщо окремі країни матимуть труднощі із заповненням газових сховищ.

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Росія втрачає газовий ринок Європи

У Міжнародному енергетичному агентстві раніше заявляли, що Росія вже не зможе повернути позиції на світовому газовому ринку, які мала до початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Європарламент підтримав закон про повну відмову від російського газу до осені 2027 року. Наприкінці січня цього року країни ЄС остаточно схвалили відповідний план, хоча проти нього виступили Угорщина та Словаччина.

2 лютого 2026 року регламент REPowerEU офіційно опублікували в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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