Верховний Суд відмовив екссудді Вовку в поновленні на посаді

Сьогодні Велика Палата Верховного Суду розглянула справу Павла Вовка - ексочільника ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Він намагався поновитись на посаді судді, з якої його звільнили за матеріалами прослуховування в його кабінеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Подробиці

На засіданні адвокатка Валерія Лутковська наполягала, що прослуховування - втручання в приватне життя, і їх не можна просто так використовувати в дисциплінарній справі проти судді. Ніби то, за Кримінальним процесуальним кодексом такі матеріали мають використовуватись у межах кримінального провадження або за спеціальною процедурою.

Також адвокатка заявила, що трирічний строк притягнення до відповідальності уже минув. Пізніше, за її словами, Вища рада правосуддя застосувала нову редакцію закону "заднім числом", що змінило правило підрахунку строків. Це, як вважає Лутковська, викликає питання щодо законності рішення ВРП, за яким Вовка притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Водночас представник Вищої ради правосуддя Артем Брінцов заявляв, що усі процедурні претензії захисту вже не раз оцінювала Велика Палата Верховного суду. Брінцов додав, що рішення ВРП ґрунтується на конкретних доказах: втручанні Вовка в роботу інших органів і суддів, даванні вказівок щодо справ та поведінці, яка підриває авторитет правосуддя.

Що відомо про суддю Павла Вовка

Павло Вовк - останній голова ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду Києва.

7 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

18 березня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка.

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