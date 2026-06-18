Верховный Суд отказал экс-судье Вовку в восстановлении в должности

Сегодня Большая палата Верховного суда рассмотрела дело Павла Вовка — бывшего главы ликвидированного Окружного административного суда Киева.

Он пытался восстановиться в должности судьи, с которой его уволили на основании материалов прослушивания в его кабинете, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на hromadske.

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На заседании адвокат Валерия Лутковская настаивала, что прослушивание — это вмешательство в частную жизнь, и его нельзя просто так использовать в дисциплинарном деле против судьи. Якобы, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, такие материалы должны использоваться в рамках уголовного производства или по специальной процедуре.

Также адвокат заявила, что трехлетний срок привлечения к ответственности уже истек. Позже, по её словам, Высший совет правосудия применил новую редакцию закона "задним числом", что изменило правило исчисления сроков. Это, как считает Лутковская, вызывает вопросы относительно законности решения ВСП, по которому Вовка привлекли к дисциплинарной ответственности.

В то же время представитель Высшего совета правосудия Артем Бринцов заявлял, что все процедурные претензии защиты уже не раз оценивала Большая палата Верховного суда. Бринцов добавил, что решение ВСП основано на конкретных доказательствах: вмешательстве Вовка в работу других органов и судей, даче указаний по делам и поведении, подрывающем авторитет правосудия.

Что известно о судье Павле Вовке

Павел Вовк — последний председатель ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда Киева.

7 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

В этом деле "плёнок Вовка" фигурируют, помимо председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, ещё десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, бывший руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката. Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

18 марта 2025 года Высший совет правосудия уволил Павла Вовка.

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