Президент Литви Науседа: війна перейшла на територію Росії

Україна, завдаючи ударів по території країни-агресора, змінює правила війни та посилює тиск на Росію.

Про це перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.

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Війна доходить до російського населення

За словами Науседи, дедалі більше ознак свідчать про зміну ситуації на фронті. Він наголосив, що події в Москві показують новий етап війни.

"Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні. Ми бачимо дедалі більше ознак того, що війна наближається до російського населення. Те, що зараз відбувається в Москві, змінює правила гри, тому що російське населення починає усвідомлювати, що мова не про перегляд війни на телеекранах, а про війну на їхній власній землі", — заявив він.

Також він зазначив, що Україна активно виробляє дрони та нарощує власний оборонно-промисловий потенціал.

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Санкції та тиск мають зростати

Науседа підкреслив, що для початку реальних переговорів потрібні чіткі сигнали з боку Росії. Йдеться щонайменше про готовність до перемовин або припинення вогню. Наразі, за його словами, таких сигналів немає.

Президент Литви нагадав, що попередні спроби окремих лідерів вести діалог із Кремлем не дали результату, оскільки не були спільною позицією Європи.

Він наголосив, що тиск на Росію потрібно посилювати через підтримку України та нові санкції. У межах 21-го пакета обмежень важливо охопити не лише банки та тіньовий флот, а й енергетичний сектор, зокрема великі компанії.

18 червня російська столиця знову зазнала ударів. Зокрема, сталося масштабне загоряння резервуарів на Московському нафтопереробному заводі.

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