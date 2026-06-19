Позови клієнтів російських нафтобаз показали реальні втрати після атак дронів, - росЗМІ

Російські арбітражні суди оприлюднили дані, які свідчать про значні втрати нафтобаз після атак українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема "Верстка", яка проаналізувала матеріали судових справ.

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Після ударів по нафтобазах клієнти почали звертатися до судів із вимогами повернути пальне або компенсувати збитки. Під час розгляду таких справ стали відомі реальні масштаби втрат.

Зокрема, у лютому 2026 року Арбітражний суд Москви стягнув понад 8,4 млн рублів із кримського "Морського нафтового терміналу". Після атаки безпілотників у жовтні 2024 року там згоріли 132 тонни бензину АІ-92 та майже 24 тонни дизельного пального.

Суд дійшов висновку, що підприємство не вжило достатніх заходів для захисту об'єкта, попри регулярні атаки.

Схожу справу програла і "Платонівська нафтобаза" в Тамбовській області, яка не змогла повернути клієнту понад 80 тонн бензину, знищеного під час удару у червні 2024 року.

Водночас Міллерівська нафтобаза в Ростовській області змогла довести форс-мажорні обставини. Суд встановив, що після падіння уламків безпілотника у серпні 2025 року там повністю згоріли понад 223 тонни пального.

У "Верстці" зазначають, що судові матеріали відображають лише невелику частину реальних наслідків атак, оскільки більшість спорів щодо компенсацій до судів не доходять.

На тлі систематичних ударів по нафтовій інфраструктурі в Росії загострюється дефіцит пального, передає Цензор.НЕТ.

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