Иски клиентов российских нефтебаз показали реальные потери после атак дронов, - российские СМИ

Российские арбитражные суды обнародовали данные, свидетельствующие о значительных потерях нефтебаз после атак украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - "Верстка", которая проанализировала материалы судебных дел.

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После ударов по нефтебазам клиенты начали обращаться в суды с требованиями вернуть топливо или компенсировать убытки. В ходе рассмотрения таких дел стали известны реальные масштабы потерь.

В частности, в феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал более 8,4 млн рублей с крымского "Морского нефтяного терминала". После атаки беспилотников в октябре 2024 года там сгорели 132 тонны бензина АИ-92 и почти 24 тонны дизельного топлива.

Суд пришел к выводу, что предприятие не приняло достаточных мер для защиты объекта, несмотря на регулярные атаки.

Аналогичное дело проиграла и "Платоновская нефтебаза" в Тамбовской области, которая не смогла вернуть клиенту более 80 тонн бензина, уничтоженного во время удара в июне 2024 года.

В то же время Миллеровская нефтебаза в Ростовской области смогла доказать наличие форс-мажорных обстоятельств. Суд установил, что после падения обломков беспилотника в августе 2025 года там полностью сгорели более 223 тонн топлива.

В "Верстке" отмечают, что судебные материалы отражают лишь небольшую часть реальных последствий атак, поскольку большинство споров о компенсациях до судов не доходит.

На фоне систематических ударов по нефтяной инфраструктуре в России обостряется дефицит топлива, передает Цензор.НЕТ.

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