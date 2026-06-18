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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
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ССО нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе и базе ГСМ в Ростовской области РФ. ФОТО

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт" и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре ССО, передает Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

Как отмечают военные, это было сделано во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ "Черная искра". Несколько дронов ССО достигли своих целей. На объектах зафиксированы пожары и разрушения.

"Указанные объекты являются элементом системы хранения, перевалки и отгрузки горюче-смазочных материалов, бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины. Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику врага", — добавили в ССО.

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Последствия

ССО атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ
ССО атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ
ССО атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ
ССО атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капоте, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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Автор: 

россия (97949) ССО (718) Ростовская область РФ (14) нефтебаза (15)
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Топ комментарии
+10
от що значить фбр, руками набу вигнали корупційну верхівку (ЄрМіндіЧерниМерниПідарів).

менше крадуть - більше летить.
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18.06.2026 18:50 Ответить
+5
Через кляту маскву, недонасолодились ростовською нафтобазою...
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18.06.2026 19:00 Ответить
+3
Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим…
І спокій з ним. І спокій, спокій з ним…
Нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
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18.06.2026 19:02 Ответить

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