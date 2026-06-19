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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Чи виконає Лукашенко ультиматум Зеленського? Голосуйте в телеграмі-каналі Цензора

лукашенко

Сьогодні президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум диктатору Білорусі Олександру Лукашенко: той має тиждень, щоб з прикордоння прибрати техніку, яка коригує вогонь по українському населенню.

"Для чого слова, що він не хоче бути війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - заявив Володимир Зеленський.

Чи прибере Лукашенко техніку?

Візьміть участь в опитуванні на ТГ Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Білорусь (8157) Зеленський Володимир (28120) опитування (2195)
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Топ коментарі
+5
То, что Лука ничего парашного не уберёт- это козе понятно. Давайте лучше проголосуем, как это уберёт Янелох. Моя версия: очередным потужно-незламным поносом слов.
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19.06.2026 22:03 Відповісти
+3
Не вигадуйте. Це не був ультиматум. Це реально пропозиція лукашенко довести, що його слова про не участь у війні проти України не брехня. Бо поки що все навпаки.
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19.06.2026 21:55 Відповісти
+3
Це так, Лукашенко має доступ тільки до свого язика)
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19.06.2026 21:59 Відповісти

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