Чи виконає Лукашенко ультиматум Зеленського? Голосуйте в телеграмі-каналі Цензора

Сьогодні президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум диктатору Білорусі Олександру Лукашенко: той має тиждень, щоб з прикордоння прибрати техніку, яка коригує вогонь по українському населенню.

"Для чого слова, що він не хоче бути війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - заявив Володимир Зеленський.

Чи прибере Лукашенко техніку?

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