Чи виконає Лукашенко ультиматум Зеленського? Голосуйте в телеграмі-каналі Цензора
Сьогодні президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум диктатору Білорусі Олександру Лукашенко: той має тиждень, щоб з прикордоння прибрати техніку, яка коригує вогонь по українському населенню.
"Для чого слова, що він не хоче бути війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - заявив Володимир Зеленський.
Чи прибере Лукашенко техніку?
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Топ коментарі
+5 Green Bill #603485
показати весь коментар19.06.2026 22:03 Відповісти Посилання
+3 Nika Vesela
показати весь коментар19.06.2026 21:55 Відповісти Посилання
+3 Ivan Pogorelov
показати весь коментар19.06.2026 21:59 Відповісти Посилання
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