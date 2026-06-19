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Выполнит ли Лукашенко ультиматум Зеленского? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

лукашенко

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум диктатору Беларуси Александру Лукашенко: у того есть неделя, чтобы убрать с приграничной зоны технику, которая корректирует огонь по украинскому населению.

"Зачем слова о том, что он не хочет войны? Пусть уберет эту технику. Пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", - заявил Владимир Зеленский.

Уберет ли Лукашенко технику?

Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

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Автор: 

Беларусь (8072) Зеленский Владимир (24596) опрос (3023)
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Топ комментарии
+7
То, что Лука ничего парашного не уберёт- это козе понятно. Давайте лучше проголосуем, как это уберёт Янелох. Моя версия: очередным потужно-незламным поносом слов.
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19.06.2026 22:03 Ответить
+6
Не вигадуйте. Це не був ультиматум. Це реально пропозиція лукашенко довести, що його слова про не участь у війні проти України не брехня. Бо поки що все навпаки.
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19.06.2026 21:55 Ответить
+3
Це так, Лукашенко має доступ тільки до свого язика)
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19.06.2026 21:59 Ответить

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