Выполнит ли Лукашенко ультиматум Зеленского? Голосуйте в Telegram-канале Цензора
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум диктатору Беларуси Александру Лукашенко: у того есть неделя, чтобы убрать с приграничной зоны технику, которая корректирует огонь по украинскому населению.
"Зачем слова о том, что он не хочет войны? Пусть уберет эту технику. Пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", - заявил Владимир Зеленский.
Уберет ли Лукашенко технику?
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+7 Green Bill #603485
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