Выполнит ли Лукашенко ультиматум Зеленского? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум диктатору Беларуси Александру Лукашенко: у того есть неделя, чтобы убрать с приграничной зоны технику, которая корректирует огонь по украинскому населению.

"Зачем слова о том, что он не хочет войны? Пусть уберет эту технику. Пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", - заявил Владимир Зеленский.

Уберет ли Лукашенко технику?

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