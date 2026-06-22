Пасажиропотік через кордон України у третій тиждень літа зріс на 7,9% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через західний кордон України у період з 13 по 19 червня зріс на 7,9% і сягнув 643 тисяч осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних щоденної статистики Держприкордонслужби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Потік зріс за рахунок в’їзду в Україну

Згідно з оприлюдненими даними, кількість перетинів кордону на виїзд зросла незначно — до 345 тисяч проти 340 тисяч тижнем раніше. Водночас на в’їзд показник збільшився суттєвіше — до 298 тисяч із 256 тисяч.

Також зросла кількість транспортних засобів, які перетнули кордон. За тиждень їх було 133 тисячі проти 127 тисяч раніше. Кількість автомобілів із гуманітарними вантажами підвищилася до 480 з 469.

Читайте: По 6,5 тисяч доларів за "тактичну" втечу: на Одещині затримали чотирьох киян у військовому камуфляжі. ФОТО

Черги на кордоні та динаміка минулих років

Станом на 21:00 неділі найбільше легкових авто очікували на виїзд до Польщі у пункті пропуску Краківець — 30 машин. У пунктах Устилуг та Угринів черги становили 20 та 10 авто відповідно.

На кордоні з Угорщиною у пункті Лужанка чекали 25 машин, у Вилку — 15, у Тисі — 10. На словацькому напрямку у пункті Ужгород черга налічувала 20 авто. На кордоні з Румунією та Молдовою черг не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє братів на акваскутерах намагалися незаконно перетнути кордон через Дністер, - ДПСУ. ФОТО