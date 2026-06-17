Двоє братів на акваскутерах намагалися незаконно перетнути кордон через Дністер, - ДПСУ. ФОТО
Уночі прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків під час спроби порушення державного кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, порушниками виявилися двоє рідних братів із Харкова віком 32 та 34 років. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, до прикордоння вони добиралися в обхід блокпостів. Далі планували переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.
"До реалізації свого задуму підійшли ґрунтовно: особисті речі запакували у герметичні мішки, а для швидкого подолання річки прихопили акваскутери", - розповіли прикордонники.
Чоловіків затримали
Повідомляється, що реалізувати задум чоловікам не вдалося. Прикордонники оперативно виявили та затримали їх безпосередньо під час "запливу". Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.
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