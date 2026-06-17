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Новини Фото Незаконний перетин кордону
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Двоє братів на акваскутерах намагалися незаконно перетнути кордон через Дністер, - ДПСУ. ФОТО

Уночі прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків під час спроби порушення державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Незаконний перетин кордону

Що відомо

Як зазначається, порушниками виявилися двоє рідних братів із Харкова віком 32 та 34 років. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, до прикордоння вони добиралися в обхід блокпостів. Далі планували переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.

"До реалізації свого задуму підійшли ґрунтовно: особисті речі запакували у герметичні мішки, а для швидкого подолання річки прихопили акваскутери", - розповіли прикордонники.

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Чоловіків затримали

Повідомляється, що реалізувати задум чоловікам не вдалося. Прикордонники оперативно виявили та затримали їх безпосередньо під час "запливу". Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6763) кордон (5008)
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А чому люди тікають з України,а не в Україну?
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17.06.2026 13:01 Відповісти
Тому що роісія напаламна Україну і знищує людей. Це ваам на політінформації на лубянці не доводили?
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17.06.2026 13:03 Відповісти
Саме тому ви зволіли вшитися за кордон і покинути державу у скрутний час?
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17.06.2026 13:10 Відповісти
Чувак, це не розмовна українська мова. Скажи ведмедчуку, щоб перемкнув тобі штучний інтелект
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17.06.2026 13:15 Відповісти
Бик іспанський тобі чувак, чудо закордонне...
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17.06.2026 13:19 Відповісти
а до нападу чому вийізжало по 300-600 тис щороку з країни мрій?
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17.06.2026 13:24 Відповісти
Але 2 мільйони переїхали чомусь у рф, незважаючи на війну та інші ніштяки
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17.06.2026 13:34 Відповісти
Та це ж очевидно - вважають, що вони не достойні жити в такій чудовій країні, тому шукають собі де погірше.
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17.06.2026 13:03 Відповісти
марскіє котікі.
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17.06.2026 13:21 Відповісти
 
 