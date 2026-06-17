Двоє братів на акваскутерах намагалися незаконно перетнути кордон через Дністер, - ДПСУ. ФОТО

Уночі прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків під час спроби порушення державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, порушниками виявилися двоє рідних братів із Харкова віком 32 та 34 років. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, до прикордоння вони добиралися в обхід блокпостів. Далі планували переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.

"До реалізації свого задуму підійшли ґрунтовно: особисті речі запакували у герметичні мішки, а для швидкого подолання річки прихопили акваскутери", - розповіли прикордонники.

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Чоловіків затримали

Повідомляється, що реалізувати задум чоловікам не вдалося. Прикордонники оперативно виявили та затримали їх безпосередньо під час "запливу". Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

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