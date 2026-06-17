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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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Двое братьев на акваскутерах пытались незаконно пересечь границу через Днестр, - ГПСУ. ФОТО

Ночью пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Незаконное пересечение границы

Что известно

Как отмечается, нарушителями оказались двое родных братьев из Харькова в возрасте 32 и 34 лет. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, к границе они добирались в обход блокпостов. Далее планировали переплыть Днестр и попасть в соседнюю страну.

"К реализации своего замысла подошли основательно: личные вещи упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили акваскутеры", - рассказали пограничники.

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Мужчин задержали

Сообщается, что реализовать замысел мужчинам не удалось. Пограничники оперативно обнаружили и задержали их непосредственно во время "заплыва". Нарушители привлечены к административной ответственности.

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Госпогранслужба (7171) граница (5395)
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А чому люди тікають з України,а не в Україну?
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17.06.2026 13:01 Ответить
Тому що роісія напаламна Україну і знищує людей. Це ваам на політінформації на лубянці не доводили?
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17.06.2026 13:03 Ответить
Саме тому ви зволіли вшитися за кордон і покинути державу у скрутний час?
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17.06.2026 13:10 Ответить
Чувак, це не розмовна українська мова. Скажи ведмедчуку, щоб перемкнув тобі штучний інтелект
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17.06.2026 13:15 Ответить
Бик іспанський тобі чувак, чудо закордонне...
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17.06.2026 13:19 Ответить
а до нападу чому вийізжало по 300-600 тис щороку з країни мрій?
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17.06.2026 13:24 Ответить
Але 2 мільйони переїхали чомусь у рф, незважаючи на війну та інші ніштяки
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17.06.2026 13:34 Ответить
Та це ж очевидно - вважають, що вони не достойні жити в такій чудовій країні, тому шукають собі де погірше.
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17.06.2026 13:03 Ответить
марскіє котікі.
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17.06.2026 13:21 Ответить
 
 