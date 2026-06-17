Двое братьев на акваскутерах пытались незаконно пересечь границу через Днестр, - ГПСУ. ФОТО
Ночью пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, нарушителями оказались двое родных братьев из Харькова в возрасте 32 и 34 лет. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, к границе они добирались в обход блокпостов. Далее планировали переплыть Днестр и попасть в соседнюю страну.
"К реализации своего замысла подошли основательно: личные вещи упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили акваскутеры", - рассказали пограничники.
Мужчин задержали
Сообщается, что реализовать замысел мужчинам не удалось. Пограничники оперативно обнаружили и задержали их непосредственно во время "заплыва". Нарушители привлечены к административной ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль