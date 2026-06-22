США та Іран заявили про прогрес у переговорах у Швейцарії

Швейцарії завершився раунд переговорів між США та Іраном щодо можливого укладення остаточної угоди. За даними сторін та посередників, зустріч пройшла у "позитивній та конструктивній атмосфері", а учасники заявили про досягнення "обнадійливого прогресу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на речника МЗС Ірану.

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Обговорення санкцій, активів та безпеки судноплавства

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, делегації зосередилися на підготовці до фінального етапу переговорів. Сторони обговорили питання розморожування іранських активів за кордоном, а також можливі винятки із санкцій, зокрема щодо експорту іранської нафти.

Окремо сторони погодили необхідність забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку - один із ключових стратегічних маршрутів світової торгівлі нафтою.

Координаційні механізми та дорожня карта на 60 днів

За підсумками зустрічі США та Іран домовилися про створення Комітету високого рівня, який здійснюватиме політичний нагляд за процесом посередництва. Головні переговірники регулярно звітуватимуть перед цим органом та очолюватимуть робочі групи з ядерних питань, санкцій і механізмів врегулювання спорів.

Також узгоджено дорожню карту для підготовки остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори з усіх напрямів продовжаться до кінця тижня у Швейцарії.

Роль посередників і ситуація в регіоні

Посередники - Катар і Пакистан - готують спільний документ із викладенням досягнутих домовленостей. У заяві також йдеться про створення окремої "групи з усунення конфліктів", яка має сприяти припиненню бойових дій у Лівані.

Водночас CNN зазначає, що попри дипломатичні зусилля, напруженість у регіоні зберігається: бойові дії між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" продовжуються, попри раніше оголошені домовленості про припинення вогню.

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