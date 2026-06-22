США и Иран заявили о прогрессе в переговорах в Швейцарии

В Швейцарии завершился раунд переговоров между США и Ираном о возможном заключении окончательного соглашения. По данным сторон и посредников, встреча прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере", а участники заявили о достижении "обнадеживающего прогресса".

Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана.

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Обсуждение санкций, активов и безопасности судоходства

Как сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, делегации сосредоточились на подготовке к финальному этапу переговоров. Стороны обсудили вопросы размораживания иранских активов за рубежом, а также возможные исключения из санкций, в частности в отношении экспорта иранской нефти.

Отдельно стороны согласовали необходимость обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив - один из ключевых стратегических маршрутов мировой торговли нефтью.

Координационные механизмы и "дорожная карта" на 60 дней

По итогам встречи США и Иран договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед этим органом и возглавлять рабочие группы по ядерным вопросам, санкциям и механизмам урегулирования споров.

Также согласована "дорожная карта" для подготовки окончательного соглашения в течение 60 дней. Технические переговоры по всем направлениям продолжатся до конца недели в Швейцарии.

Роль посредников и ситуация в регионе

Посредники — Катар и Пакистан — готовят совместный документ с изложением достигнутых договоренностей. В заявлении также говорится о создании отдельной "группы по урегулированию конфликтов", которая должна способствовать прекращению боевых действий в Ливане.

В то же время CNN отмечает, что, несмотря на дипломатические усилия, напряженность в регионе сохраняется: боевые действия между Израилем и группировкой "Хезболла" продолжаются, несмотря на ранее объявленные договоренности о прекращении огня.

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