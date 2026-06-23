Українські дрони змусили окупантів долати пішки понад 50 км до позицій на Гуляйпільському напрямку, - командир 1-го ОШП Філатов

Завдяки ефективній роботі українських безпілотників на Гуляйпільському напрямку російські війська змушені долати десятки кілометрів пішки навіть до своїх артилерійських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов.

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За словами військового, підрозділ спільно з іншими силами оборони постійно працює над знищенням логістики противника.

"Полк імені Дмитра Коцюбайла постійно займається перерізанням логістичних шляхів в окупанта. І разом з іншими підрозділами СОУ досяг у цій сфері неабиякого успіху. Ми працюємо спільно з 475-м полком з ураження ворожої логістики, недавно це демонстрували по Чонгарському мосту. Наразі Сили безпілотних систем контролюють цю ділянку, щоденно, майже щоденно завдають ураження", - зазначив він.

Росіяни змушені пересуватися пішки

За словами Філатова, зараз полк зосередився на ураженні транспортної логістики противника, що вже суттєво вплинуло на постачання окупантів.

"Та логістика, яка йшла до цього з Криму, наразі зараз суттєво знизилась, та логістика переднього краю. Наразі у смузі наших підрозділів, вона вже в пішому порядку відбувається з відстані 50+ кілометрів", - розповів Перун.

Він додав, що ближче до лінії фронту росіяни можуть використовувати переважно мотоцикли, які часто підриваються на мінних загородженнях.

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"Більш чогось крупного, навіть квадроцикли, ближче ніж на 50 кілометрів, саме в напрямку нашої смуги, не заїжджає", - заявив військовий.

Командир також зазначив, що проблеми з логістикою суттєво позначилися на роботі російської артилерії.

"Підвіз боєприпасів, підвіз дронів суттєво знизився. Ми бачимо, як на піших маршрутах рухається піхота, яка несе із собою снаряди. Тобто це вже свідчить про те, що підвіз до своїх артсистем ворог не може здійснити", - наголосив Філатов.

Кількість розвідувальних БПЛА противника скоротилася

За оцінкою військового, кількість російських розвідувальних безпілотників на цій ділянці фронту зменшилася приблизно на дві третини.

"Якщо ми раніше бачили по кількості БПЛА противника, що кожна посадка контролюється в постійній каруселі, то наразі вони контролюють не в каруселі, а просто вилітають тільки на короткий час і вже повертаються", - резюмував Філатов.

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