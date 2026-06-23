Украинские дроны заставили оккупантов преодолевать пешком более 50 км до позиций на Гуляйпольском направлении, - командир 1-го ОШП Филатов

Благодаря эффективной работе украинских беспилотников на Гуляйпольском направлении российские войска вынуждены преодолевать десятки километров пешком даже до своих артиллерийских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов.

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По словам военного, подразделение совместно с другими силами обороны постоянно работает над уничтожением логистики противника.

"Полк имени Дмитрия Коцюбайла постоянно занимается перерезанием логистических путей оккупантов. И вместе с другими подразделениями СОУ добился в этой сфере значительного успеха. Мы работаем совместно с 475-м полком по поражению вражеской логистики, недавно это демонстрировали на Чонгарском мосту. Сейчас Силы беспилотных систем контролируют этот участок, ежедневно, почти ежедневно наносят удары", - отметил он.

Россияне вынуждены передвигаться пешком

По словам Филатова, сейчас полк сосредоточился на нанесении ударов по транспортной логистике противника, что уже существенно повлияло на снабжение оккупантов.

"Та логистика, которая до этого шла из Крыма, сейчас существенно сократилась, как и логистика передовой. Сейчас в зоне действия наших подразделений она уже осуществляется пешком с расстояния более 50 километров", - рассказал Перун.

Он добавил, что ближе к линии фронта россияне могут использовать преимущественно мотоциклы, которые часто взрываются на минных заграждениях.

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"Ничего более крупного, даже квадроциклы, ближе чем на 50 километров, именно в направлении нашей полосы, не заезжает", - заявил военный.

Командир также отметил, что проблемы с логистикой существенно сказались на работе российской артиллерии.

"Поставки боеприпасов и дронов существенно сократились. Мы видим, как по пешим маршрутам движется пехота, несущая с собой снаряды. То есть это уже свидетельствует о том, что враг не может обеспечить снабжение своих артиллерийских систем", - подчеркнул Филатов.

Количество разведывательных БПЛА противника сократилось

По оценке военного, количество российских разведывательных беспилотников на этом участке фронта уменьшилось примерно на две трети.

"Если раньше по количеству БПЛА противника мы видели, что каждая посадка контролируется в постоянной карусели, то сейчас они контролируют не в карусели, а просто вылетают только на короткое время и уже возвращаются", - резюмировал Филатов.

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