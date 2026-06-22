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Новости Бои на Гуляйпольском направлении Константиновское направление
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246 боевых столкновений за сутки: наиболее интенсивные бои продолжаются на четырёх направлениях, - Генштаб. КАРТА

За сутки зафиксировано 246 боевых столкновений по всей линии фронта. Российские войска наиболее активно штурмовали позиции Сил обороны на Лиманском, Константиновском, Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины 

Вчера противник нанёс три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиаудара, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9629 дронов-камикадзе и осуществил 2932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО.

Ситуация на фронте

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в направлении Глушковки, Куриловки, Шийковки и Малой Шапковки.

Ситуация на фронте

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Лимана, Ольговки, Дробышево и Дибровы.

Ситуация на фронте

На Славянском направлении противник 16 раз проводил штурмовые атаки вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка.

Ситуация на фронте

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населённого пункта Миньковка.

Ситуация на фронте

На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещиевка, Софиевка и в направлении населенного пункта Кучеров Яр.

Ситуация на фронте

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На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка.

Ситуация на фронте

На Александровском направлении захватчики провели одну штурмовую операцию в направлении Сичневого, но получили отпор.

Ситуация на фронте

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Варваровка, Зализнычное, Рождественка, Чаривное.

Ситуация на фронте

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и в сторону Новоандреевки.

Ситуация на фронте

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть орудий, два пункта управления БПЛА и еще две другие важные цели противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также уничтожены один танк, восемь боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 2015 беспилотных летательных аппаратов, 384 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Автор: 

Генштаб ВС (8221) боевые действия (6227) война в Украине (8510)
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