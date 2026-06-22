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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 393 140 человек (+1 190 за сутки), 12 050 танков, 44 530 артиллерийских систем, 24 805 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 393 140 человек (+1 190 за сутки), 12 050 танков, 44 530 артиллерийских систем, 24 805 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ранили и уничтожили 1 393 140 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 393 140 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 050 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 805 (+8) (+10) шт.
  • артиллерийских систем — 44 530 (+51) шт.
  • РСЗО — 1 886 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 437 (+2) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 712 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 366 164 (+2 015) шт.
  • крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 110 201 (+384) шт.
  • специальная техника – 4 321 (+5) ед.

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (23115) Генштаб ВС (8221) ликвидация (4414) уничтожение (10079)
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