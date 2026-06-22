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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 393 140 осіб (+1 190 за добу), 12 050 танків, 44 530 артсистем, 24 805 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 393 140 осіб (+1 190 за добу), 12 050 танків, 44 530 артсистем, 24 805 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 393 140 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 393 140 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 050 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 805 (+8) (+10) од.
  • артилерійських систем  – 44 530 (+51) од.
  • РСЗВ  – 1 886 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 437 (+2) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси  – 1 712 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.
  • спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21335) Генштаб ЗС (8534) ліквідація (4803) знищення (10398)
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