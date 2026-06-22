Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 393 140 осіб (+1 190 за добу), 12 050 танків, 44 530 артсистем, 24 805 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 393 140 осіб (+1 190 за добу), 12 050 танків, 44 530 артсистем, 24 805 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 393 140 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 393 140 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 050 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 805 (+8) (+10) од.
- артилерійських систем – 44 530 (+51) од.
- РСЗВ – 1 886 (+1) од.
- засоби ППО – 1 437 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.
- спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.
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