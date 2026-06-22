Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 393 140 осіб (+1 190 за добу), 12 050 танків, 44 530 артсистем, 24 805 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 393 140 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 393 140 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 050 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 805 (+8) (+10) од.

артилерійських систем – 44 530 (+51) од.

РСЗВ – 1 886 (+1) од.

засоби ППО – 1 437 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384) од.

спеціальна техніка – 4 321 (+5) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Mirage" вистежили та ліквідували окупанта, який ховався серед руїн і сміття. ВIДЕО