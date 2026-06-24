У "Резерв+" призупинено окремі сервіси, - Міноборони

У застосунку "Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Як зазначається, це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.

Що недоступно?

Тимчасово може бути недоступним:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

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Що буде з уже оформленими відстрочками?

"Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.



Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в "Резерв+". Про це повідомимо додатково", - наголошують у Міноборони.

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