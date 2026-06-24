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У "Резерв+" призупинено окремі сервіси, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Як зазначається, це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.
Що недоступно?
Тимчасово може бути недоступним:
- подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;
- оновлення даних про інвалідність онлайн;
- перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.
Що буде з уже оформленими відстрочками?
"Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.
Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в "Резерв+". Про це повідомимо додатково", - наголошують у Міноборони.
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