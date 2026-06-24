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Новини Відстрочки у Резерв+
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У "Резерв+" призупинено окремі сервіси, - Міноборони

візит до центрів комплектування відтепер доступний за записом у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

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Як зазначається, це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.

Що недоступно?

Тимчасово може бути недоступним:

  • подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;
  •  оновлення даних про інвалідність онлайн;
  •  перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

Також читайте: У "Резерв+" з’явилася відстрочка для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану

Що буде з уже оформленими відстрочками?

"Важливо: це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в "Резерв+". Про це повідомимо додатково", - наголошують у Міноборони.

Читайте: Резерв+ запустив відстрочку для тих, у кого один із батьків має інвалідність

Автор: 

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